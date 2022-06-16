МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Итальянская энергетическая группа Enel заключила соглашение о продаже своей доли в "Энел России" в 56,43% "Лукойлу" и инвестиционному фонду "Газпромбанк-Фрезия", следует из пресс-релиза Enel. В Италии заявили о снижении поставок газа от "Газпрома"

"Enel S.p.A уведомляет о том, что соглашение по продаже всей ее доли в "Энел Россия" было подписано сегодня. В частности, Enel подписала два отдельных договора с "Лукойлом" и… фондом "Газпромбанк-Фрезия" о продаже всего пакета акций "Энел Россия", равного 56,43%… за общую сумму около 137 миллионов евро", — говорится в сообщении группы.