МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) останавливает производство и продажу напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Coca-Cola HBC. Путин поручил изучить ситуацию с ценами на легковые автомобили

"Как только запасы компании будут исчерпаны, Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России", — говорится в сообщении агентства.

В начале марта компания Coca-Cola сообщила, что она приостанавливает деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины.

Coca-Cola Hellenic — одна из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибуции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company. Coca-Cola Hellenic ведет бизнес в 28 странах. В России компания представлена ООО "Кока-Кола Эйч Би Си Евразия" и владеет заводами в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и других городах. Компания Coca-Cola помимо одноименной газировки производит напитки Fanta и Sprite.