МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ООО "Гугл", российского подразделения Google, о собственном банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Новороссийский морской торговый порт отказался от моратория на банкротство

Заявление поступило в суд 16 июня. Дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена.

ООО "Гугл" 18 мая разместило на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс) сообщение о намерении инициировать свое банкротство.

Компания тогда уведомила о намерении обратиться с заявлением о признании себя несостоятельной, поскольку с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств.

В сообщении на Федресурсе компания не раскрывала сумму своих неисполненных обязательств. Известно, что в декабре на "дочку" Google был наложен оборотный штраф — суд взыскал с нее 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. В конце февраля Таганский суд Москвы отклонил жалобу компании на это решение.

Кроме того, вступило в силу арбитражное решение по иску телеканала "Царьград" о разблокировке его YouTube-канала. В том деле на "Гугл" наложен прогрессивно увеличивающийся судебный штраф за каждый день неисполнения решения суда. Счета компании арестованы судебными приставами-исполнителями.

По состоянию на начало апреля в пользу "Царьграда" было перечислено 1 миллиард рублей. Дальнейшее начисление штрафа приостановлено до сентября, но денежные средства, поступающие на арестованный счет "Гугла", продолжают переводиться на депозит приставов. Представитель Google 29 апреля сообщил в суде, что со счетов компании на депозит ФССП на тот момент было перечислено уже 9 миллиардов рублей.

Арбитражный суд Москвы принял к производству еще несколько исков к Google и его "дочке" о разблокировке YouTube-каналов различных российских СМИ. В рамках этих дел судом также приняты обеспечительные меры об аресте денежных средств и иного имущества "Гугла" на сумму несколько миллиардов рублей.