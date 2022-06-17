С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Россия не делит добросовестный бизнес на свой и чужой, иностранные инвестиции будут надежно защищены, заявил РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на Петербургском международном экономическом форуме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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"При этом мы не делим добросовестный бизнес на "свой-чужой". При встречах с зарубежными коллегами я всегда подчеркиваю, что иностранные инвестиции в России надежно защищены, гарантом этому выступают органы прокуратуры", — сказал Краснов.

"Компании, которые добросовестно исполняют свои обязательства, всегда получат защиту. Факты ущемления их прав, чрезмерного внимания со стороны контролеров будут решительно пресекаться. Разумеется, это в полной мере касается и отечественных, и иностранных предпринимателей", — добавил генпрокурор.