МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ будет добиваться дальнейшего сокращения проверок бизнеса контролирующими органами, заявил на Петербургском международном экономическом форуме глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

"В целом, применительно к деятельности контролирующих органов моя позиция неизменна — количество проводимых проверок должно снижаться. И мы будем добиваться этого всеми доступными законными способами", — сказал Краснов в пятницу.

В России прорабатывается возможность предоставления предпринимателям рассрочки на оплату штрафов за нарушения, если они не причинили вреда здоровью или жизни, сообщил Краснов.

По его словам, "более гибкий подход" к назначению и исполнению наказаний за выявленные контролерами нарушения необходим наряду с уменьшением числа самих проверок.

"В результате конструктивного взаимодействия Генеральной прокуратуры с бизнес-сообществом административные штрафы для малого бизнеса ограничены размером санкций для индивидуальных предпринимателей. Эти изменения вступили в силу. Дополнительно прорабатывается возможность рассрочки на уплату штрафов в случаях, когда нарушения не причинили вреда жизни и здоровью граждан", — сказал Краснов.

Главная задача у российских прокуроров сейчас — чтобы все меры поддержки российского бизнеса доходили до предпринимателей "на принципах открытости, справедливости", заявил Краснов.

"Я считаю, что самая главная задача, которая стоит сейчас перед прокурорами, чтобы те меры поддержки, которые приняты по решению президента и правительства для поддержки предпринимателей, они все доходили до бизнесменов на принципах открытости, справедливости. И самое главное — чтобы они доходили до конкретного предпринимателя", — сказал он.

Краснов предложил цифровизовать все меры поддержки предпринимателей и создать для них единую информационную систему.

"Считаю, что в текущих экономических реалиях требуется унификация и полный перевод в электронный вид не только услуг, но и всех мер поддержки для предпринимателей", — сказал Краснов в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, решение проблем бизнесменов возможно через создание единой информационной системы, которая позволит обеспечивать подбор доступных видов поддержки.

"Она должна работать так, чтобы весь процесс рассмотрения заявки могли отслеживать все заинтересованные лица, от предпринимателя до руководителя органа власти и прокурора. По аналогичной схеме в этой же системе должен быть организован информационный ресурс, стимулирующий к созданию новых производств, внедрению инновационных технологий", — пояснил Краснов.

Генпрокурор отметил, что действующая в тестовом режиме "Цифровая платформа для малого и среднего предпринимательства" могла бы выполнить роль такого единого портала, в том числе для дистанционного предоставления мер поддержки в режиме "одного окна".

"Нами уже подготовлены предложения о ее доработке", — сказал он.

Краснов также предложил сократить время оформления ввозимых в Россию товаров, проводя таможенный контроль в конечном пункте доставки.

"Мы понимаем, что искусственные препоны для бизнеса нарушили многие логистические цепочки. К сожалению, это приводит к многокилометровым очередям грузового автотранспорта на границе, сказывается на цене товаров, создает риски социальной напряженности", — констатировал он на Петербургском международном экономическом форуме.

"Необходимо максимально сократить время непосредственного оформления участниками внешнеэкономической деятельности ввозимых товаров, осуществляя процедуру таможенного контроля в конечном пункте их доставки. Такие возможности законодательством предусмотрены", — сказал Краснов.

По его словам, одновременно требует ускорения разработка критериев таможенной проверки компаний с учетом риск-ориентированного подхода.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.