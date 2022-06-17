МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг "Совкомбанк Лизинг" до уровня А+(ru), статус "рейтинг на пересмотре — развивающийся".

Ранее у компании действовал рейтинг А(ru), статус "стабильный". Аналитики агентства высоко оценили бизнес профиль Совкомбанк Лизинг, качество корпоративного управления и риск-менеджмента.

По оценке экспертов, "Совкомбанк Лизинг" занимает устойчивые позиции в группе средних по размеру бизнеса лизинговых компаний, ее развитие характеризуется экспансией бизнеса. В отчете АКРА поясняется, что, несмотря на сложности, с которыми столкнулась вся индустрия лизинга в целом, связанные с доступностью техники, автомобилей и прочих импортируемых предметов, по мере стабилизации ситуации у "Совкомбанк Лизинг" будут возможности для возобновления активного роста бизнеса.

В отчете аналитического агентства отмечается, что качество корпоративного управления и риск-менеджмента подтверждает устойчиво высокая прибыльность бизнеса "Совкомбанк Лизинг" даже в кризисные периоды. За период с 2014 по первый квартал 2022 года средний уровень рентабельности собственного капитала и активов Совкомбанк Лизинг составил порядка 32% и 8% соответственно.

Эксперты АКРА оценили достаточность капитала компании как сильную: "Совкомбанк Лизинг" способен самостоятельно обеспечивать себя необходимым капиталом для роста бизнеса.

ООО "Совкомбанк Лизинг" основано в 2008 году. С апреля 2020 года работает под брендом Совкомбанка. В 2021 году компания стала победителем III Национальной премии "Лизинговая сделка года" в номинации "Сделка года в сегменте лизинга промышленного оборудования" за организацию поставки геофизической телеметрической системы регистрации сейсмоданных. По итогам 2021 года Совкомбанк Лизинг занял 17 место в общем рейтинге лизинговых компаний России, поднявшись сразу на 12 позиций.