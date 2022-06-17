МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Незамерзающий порт Мурманск имеет все преимущества, чтобы стать уникальным современным хабом, который подтолкнет развитие Северного морского пути. Чтобы взять под контроль логистику в Арктике, будут достроены современные терминалы и судоремонтные комплексы, налажены транспортные связи на берегу, рассказал в рамках ПМЭФ-2022 губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В Росгидромете рассказали, как тает Северный морской путь

Выступая панельной сессии "Северный морской путь как международный транспортный коридор", он напомнил о поставленных президентом Владимиром Путиным ключевых аспектах развития Арктической зоны.

"Это развитие единственного незамерзающего порта и трансформация транспортного узла в мультимодальный хаб, а также строительство его территорий, новых терминалов и перевалочных комплексов", — отметил Чибис.

Губернатор напомнил, что это Мурманский порт — важнейший элемент портовой инфраструктуры Арктического бассейна. Он предоставляет прямой доступ в Мировой океан для судов любых размеров без каких-либо международных ограничений. Его грузооборот за 2021 год составил 54,5 млн тонн, порт является одним из мировых лидеров по объемам грузоперевозки.

Проект Мурманского транспортного узла предполагает активное освоение западного побережья Кольского залива, включающий строительство железных дорог и новых терминалов "Тулома" и "Ударник". На текущий момент железнодорожные пути, связывающие полуостров с западной и центральной Россией готовы на 90%, а в целом транспортный узел построен на 56%.

Активно развивается наземная инфраструктура, в том числе, перевалка нефти и судоремонтные предприятия, которые необходимы как ледокольному, так и гражданскому рыболовному флоту.

По словам Чибиса, эти проекты помогут загрузке Северного морского пути и дадут мощный стимул развитию экономики региона.