МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Пресс-служба компании Wildberries сообщила о запуске продажи мебели и аксессуаров для дома от отечественных поставщиков IKEA. "Твой дом" рассматривает покупку фабрик IKEA

"Российские поставщики IKEA смогут воспользоваться программой поддержки от Wildberries и переориентировать свои каналы продаж в сегмент онлайн", — говорится в пресс-релизе.

Представители компании отметили, что поставщики IKEA смогут продавать крупногабаритные товары и аксессуары для дома и дачи по низкой торговой комиссии от 8%.