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https://1prime.ru/business/20220617/837207467.html
Wildberries запустит продажи товаров от отечественных поставщиков IKEA
Бизнес
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Пресс-служба компании Wildberries сообщила о запуске продажи мебели и аксессуаров для дома от отечественных поставщиков IKEA. "Российские поставщики IKEA... ПРАЙМ, 17.06.2022
бизнес, технологии, новости, wildberries, ikea, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Пресс-служба компании Wildberries сообщила о запуске продажи мебели и аксессуаров для дома от отечественных поставщиков IKEA.
"Российские поставщики IKEA смогут воспользоваться программой поддержки от Wildberries и переориентировать свои каналы продаж в сегмент онлайн", — говорится в пресс-релизе.
Представители компании отметили, что поставщики IKEA смогут продавать крупногабаритные товары и аксессуары для дома и дачи по низкой торговой комиссии от 8%.