С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. В российских городах в будущем могут появиться "кладбища" из опустевших торгово-развлекательных центров крупного формата, потому что уже сегодня их посещает все меньше и меньше людей, рассказал РИА Недвижимость на ПМЭФ президент Becar Asset Management Александр Шарапов. ТЦ смогут расторгнуть договоры аренды с магазинами ушедших компаний

По его словам, падения посещаемости сегодня не испытывают только находящиеся в пешей доступности от метро небольшие торговые центры, в которых есть продуктовые магазины, аптеки, точки быстрого питания.

"Потребительские предпочтения очень сильно меняются и мы понимаем, что и у нас может повториться ситуация с американскими заброшенными моллами, для которых даже появился термин "кладбище торговых центров". По моему мнению, у нас они тоже возникнут", — заявил Шарапов.

Он уточнил, что это угрожает объектам площадью от 100 тысяч квадратных метров.

"Ситуация с большими ТЦ плачевна. В России, помимо того, что на них давит онлайн-торговля, еще есть обстоятельства с урезанным репертуаром кинотеатров, что тоже снизит посетительские потоки", — отметил глава компании.

При чем переформатировать гигантские площади под другое назначение вряд ли получится, уверен он. "Мы видим на примере США, что попытки переформатировать эти ТЦ под другие функции провалились. И они просто стоят как памятники эпохи развитого ритейла", — заключил Шарапов.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.