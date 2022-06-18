МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Из-за осложнения логистики и ограниченного числа сохранивших рейсы в России перевозчиков стоимость билетов в страны Европы для российских туристов за год выросла почти в два раза, пишет "Коммерсант". Туры из России в Азию и экзотические страны подскочили в цене

Медианная стоимость авиабилетов в страны Европы из России, забронированных на лето с мая по середину июня, выросла за год на 87,84%, до 61,33 тысячи рублей. Это, по данным сервиса "Яндекс Путешествия", привело к изменению характера поездок — их средняя продолжительность выросла на 9,8%, до 18 дней, а глубина бронирования увеличилась на 8,4%, до 54 дней. По словам представителя OneTwoTrip Елены Шелеховой, средняя стоимость перелета из России в Европу в одну сторону за год выросла с 18,5 тысячи рублей до 42 тысячи рублей, при этом 42% билетов сейчас продается за два-три месяца до поездки против 25% годом ранее. По данным "Туту.ру", средняя стоимость перелета из Москвы в Милан и обратно за год выросла в 2,4 раза, до 83,1 тысячи рублей, билеты в Барселону подорожали почти в 2,5 раза, до 73,2 тысячи рублей.

Почти во все страны Евросоюза после закрытия воздушного пространства можно улететь только с пересадкой, из-за чего доля стыковочных билетов в общей структуре продаж за год выросла с 26% до 48%.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила, что относительно прошлого года количество поездок россиян в Европу действительно выросло в разы. "Но нужно понимать, что мы сравниванием фактически с нулевой базой, относительно уровня докризисного 2019 года спрос восстановился лишь на 10% и в дальнейшем может вырасти незначительно",— пояснила она.

Собеседник издания на туристическом рынке рассказал, что российские туристы чаще всего летают в европейские страны со стыковками в Турции и ОАЭ. Альтернативный вариант — на автобусе добраться из России и Белоруссии до Вильнюса, Таллина или Хельсинки и вылететь оттуда.

По словам Ломидзе, наиболее востребованы для европейских поездок у россиян страны, возобновившие выдачу виз и отменившие основные ограничения для туристов в связи с COVID-19, — Италия, Испания, Греция и Франция.