С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. В России достаточно лекарств, перебоев с поставками нет, заявил председатель совета директоров группы фармацевтических компаний "Промомед" Петр Белый в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума. Число заявок на регистрацию цен на новые лекарства в 2022 году возросло

"ПМЭФ – одно из важнейших мероприятий в экономической жизни страны. Сейчас время экономически очень турбулентное. Поэтому есть несколько задач, которые мы для себя видим. Во-первых, мы как представители крупной индустрии должны быть здесь и сказать, что у нас все в порядке. С лекарствами у нас в стране все в порядке", — сказал Белый.

"Мы синтезируем субстанции, мы делаем очень много лекарств, мы выпускаем 250 наименований лекарств, 80% из которых — жизненно важные необходимые лекарства. Никаких перебоев с поставками лекарств у нас нет. С лекарствами в нашей стране все хорошо", — подчеркнул он.

ОТХОДИТЬ ОТ ДЖЕНЕРИКОВ

По словам Белого, российская фарминдустрия должна перестать быть дженериковой, то есть создающей препараты с таким же активным веществом, что и у оригинального лекарства, а опыт создания инновационных лекарств, подобных препаратам от коронавируса, нужно распространить на большинство важных заболеваний.

"Нам очень важно, чтобы наши лекарства все больше и больше становились инновационными. Опыт ковида показал, что это возможно. И сейчас этот опыт появления целого класса новейших лекарств – инновационных, защищенных патентами — нам надо распространить на большинство критически важных для здравоохранения нозологий. На заболевания сердечно-сосудистой системы, на онкологические заболевания, на неврологические заболевания, на диабет и на борьбу с инфекциями", — сказал он.

Белый отметил, что для этого фармацевтическим компаниям необходима помощь государства. "Чрезвычайно важна помощь государства. Только мы не воспринимаем это так, что кто-то придет и начнет с вертолета раздавать деньги фарминдустрии. Помощь государства важна в квалифицированном взаимодействии для создания условий, чтобы российская фарминдустрия перестала быть дженериковой, чтобы перестала эксплуатировать дженериковую модель, которая типична для большинства стран мира. Но Россия – не большинство", — подчеркнул глава группы фармацевтических компаний "Промомед".

ЛЕКАРСТВО ОТ ОСПЫ ОБЕЗЬЯН

По словам Белого, фармацевтические компании в России проводят исследования по созданию лекарств от оспы обезьян.

"Оспа обезьян пока не является такой угрозой, о которой можно говорить серьезно. Она пока не предвещает перерастания в фазу, подобную эпидемии или пандемии. Пока это ограниченное количество случаев в ограниченном количестве стран. Но что мы уже теперь должны делать как индустрия, что мы просто обязаны делать – это быть готовыми к тому, что, если вдруг это станет угрозой, чтобы у нас были подготовленные решения. И такие исследования, конечно, ведутся", — сказал он.

"Мы работаем с молекулами-кандидатами, которые могут быть эффективны не для создания вакцины, а именно для лечения тех случаев оспы обезьян, которые возникают у человека. Эти разработки идут. Разные молекулы находятся на разной степени оценки. Но в целом через какое-то непродолжительное время мы будем готовы сказать, что если, не дай бог, это станет угрозой, мы будем в состоянии очень быстро создать новое лекарство для этого", — отметил Белый.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.

Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Компания "Промомед" подписала соглашения о подготовке кадров с Московским государственным медико-стоматологическим университетом, Российским химико-технологическим университетом имени Менделеева и Мордовским госуниверситетом имени Огарева, заявил Белый.

"Мы подписали соглашение о сотрудничестве с тремя крупнейшими вузами страны – один из них — это Московский медико-стоматологический университет, который я заканчивал, где защищался и становился специалистом, и сейчас очень отрадно прийти туда в другом качестве, предоставив нашу огромную производственную базу для практики студентов для вновь созданного фармацевтического факультета", — сказал он.

По словам Белого, соглашение предусматривает целевой набор студентов, которые едут учится из Мордовии и будут проходить этапы производственной квалификации на заводе компании в Саранске, а потом останутся там работать. "Это идеальная модель обучения, когда студенты прямо в ходе обучения занимаются тем, чем им предстоит заниматься в жизни. Особенно отрадно, что этот фармацевтический факультет – он именно для производственников, для промышленников, для тех, кто будет работать в индустрии фармпроизводства", — подчеркнул глава группы фармацевтических компаний "Промомед".

Он также рассказал, что еще одно соглашение компания подписала с Российским химико-технологическим университетом (РХТУ) имени Менделеева, где готовят специалистов по химическому синтезу. "Инжиниринговое подразделение РХТУ – наш партнер, мы поставили целый ряд технологий, которые работают и обеспечивают синтез инновационных молекул здесь, в России. Расширение этого сотрудничества и возможность предоставлять студентам целевой набор и получать специалистов, которые нам сейчас так остро нужны, — это тоже очень важный шаг", — сказал Белый.

Третье соглашение было подписано с Мордовским государственным университетом имени Огарева. "У нас есть совместная кафедра, где студенты обучаются прямо в условиях реального производства. Сейчас мы делаем дальнейшие шаги – ведем много совместных исследований, развиваем центр компетенций, связанный с проведением специфических клинических исследований… Это большое сотрудничество и мы его зафиксировали в отдельном новом соглашении", — рассказал он.

РАБОТА С ФОНДОМ "СКОЛКОВО"

Группа фармацевтических компаний "Промомед" подписала соглашение с фондом "Сколково" о совместных проектах в области биотехнологий и молекулярного моделирования, рассказал Белый.

"Мы подписали соглашение с Фондом "Сколково" о развитии инновационного кластера, поскольку у "Сколково" очень сильное подразделение в Мордовии, где расположен наш крупный завод АО "Биохимик". Вместе мы будем заниматься моделированием новейших биотехнологических молекул… Это одно из ключевых соглашений, которое открывает огромные возможности. "Сколково" как универсальный ускоритель инноваций с огромным опытом и огромным ресурсом – это очень мощный партнер, и для нас это сотрудничество очень дорого", — сказал он.

Как сообщается на сайте инновационного центра "Сколково", партнеры намерены вести исследовательскую деятельность по направлениям биотехнологий, молекулярного моделирования, технологий производства активных фармсубстанций, готовых лекарственных форм и компонентов для них.

"В России есть несколько блистательных биотехнологических компаний, которые создали новую индустрию. Но сила страны в том, чтобы были десятки таких компаний. И каждая бы делала свой сегмент биотехнологических препаратов для лечения заболеваний любой сложности – от самых редких, которые называются орфанными, до самых широких и общеизвестных нозологий, прежде всего онкологических. Для того, чтобы мы могли лечить то, что раньше не могли лечить, лечить лучше эффективнее, безопаснее, но с гораздо большей вероятностью успеха. Это биотех и это будущее страны", — подчеркнул Белый.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.