С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Машиностроительный холдинг "Синара – Транспортные Машины" сейчас разрабатывает новый трёхсекционный трамвай, строительство которого может начаться уже в этом году, сообщил РИА Новости на площадке ПМЭФ директор по общественному транспорту компании Николай Пронин. Куда полетят "Сапсаны" и "Ласточки" после ухода Siemens

"Сейчас наше предприятия "Синара-Шкода" ведёт разработку трёхсекционного трамвая, и в этом году мы должны приступить к началу изготовления головной машины", — рассказал Пронин.

По его словам, серьёзных проблем в работе нет, поскольку большая часть коллектива и гендиректор СП являются гражданами России, для которых никаких изменений в работе не произошло, чешский менеджмент был вынужден покинуть Россию.

"Мы продолжаем разрабатывать ту технику, которую начали разрабатывать вместе с чешскими партнёрами. У нас выполнена та часть работ, которую мы им заказывали. Здесь никакой проблемы нет. Само СП работает так же. Задачи не поменялись, менеджмент работает так же. А менеджмент, который был чешский, был вынужден покинуть Россию", — объяснил директор по общественному транспорту "Синара-ТМ".

СТМ и Skoda Transportation в 2019 году договорились о создании в Санкт-Петербурге совместного предприятия по производству электропоездов для метрополитена, современных трамваев и троллейбусов. СП ориентировано на проектирование, производство, продажу и сервисное обслуживание современного городского транспорта.

Кроме того, по словам Пронина, "Синара-ТМ" на новом производстве в Челябинске планирует в ближайшие годы выпускать до 1,5 тысячи единиц городской колесной техники ежегодно, на первом этапе объем мощностей составляет 350 единиц в год.

По данным холдинга, серийное производство колесной техники СТМ будет организовано на производственных площадках "Челябинского трубопрокатного завода", где уже ведутся работы по модернизации помещений и подготовке инфраструктуры. "В Челябинске проект состоит из двух этапов. На первом этапе мы создаем мощности по производству 350 единиц в год… Второй этап производства этого проекта подразумевает расширение производственных мощностей до 1,5 тысячи единиц в год", — рассказал Пронин.

По его словам, первый заказ, который будет размещен на производстве в Челябинске — поставка троллейбусов в рамках концессионного соглашения по созданию и эксплуатации в городе троллейбусной инфраструктуры. "Туда должно пойти 168 машин. Надеюсь, что вторая машина, которую мы законтрактуем, будет электробус", — сказал собеседник агентства.

В рамках второго этапа, объясняет Пронин, предусматривается расширение мощностей, поэтому планируется производить уже всю линейку городского транспорта, от троллейбусов и электробусов до автобусов на газовом и дизельном двигателях.

Директор по общественному транспорту "Синара-ТМ" объяснил, что холдинг добился унификации порядка 75% всех модификаций колесного транспорта предприятия. Тем самым это позволило добиться практически полного замещения деталей и компонентов техники, поскольку они на 75% одинаковы. "У нас есть унифицированное семейство колесных городских машин, которое включает в себя троллейбус, электробус, автобусы с дизельным и газовым двигателями", — пояснил он.

В то же время, говоря про все "семейство" колесной городской техники, выпускаемой холдингом, Пронин рассказал, что оно будет в себя включать не только стандартные 12-метровые машины, но и планируется низкопольная техника длиной в 10 метров, так называемого среднего класса. Она предназначена для небольших городов. Для мегаполисов, таких как, например, Москва и Санкт-Петербург, будут разработаны сочлененные машины длиной в 18 метров. По его словам, вся техника между собой будет унифицирована.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.