С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Россияне имеют отечественные аналоги всех иностранных товаров в бытовой сфере, заявил РИА Новости глава исполкома партии "Единая Россия" Александр Сидякин. Россияне спрогнозировали, когда произойдет полное импортозамещение

Ранее партия "Единая Россия" запустила новый партийный проект по импортозамещению и индустриализации "Выбирай свое".

"Торговые площадки по регионам создаются, мы сводим предпринимателей друг с другом и в межрегиональной плоскости. Минпромторг к нашим советам активно прислушивается. Они делают апгрейд платформы по импортозамещению, которая позволяет логистические и товарные цепочки соединять друг с другом. И, конечно, мы разъясняем людям, какие есть альтернативы тем потребительским привычкам, к которым человек пристрастился, что ничего страшного. У нас практически везде есть, в бытовом смысле точно, аналоги", — сказал Сидякин.