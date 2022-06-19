МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. В России сложилась парадоксальная ситуация с авиакеросином — цены на него растут несмотря на снижение спроса, заявил в интервью РБК руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. Минфин России раскрыл планы по топливному демпферу и НДПИ

"С авиакеросином сложилась парадоксальная ситуация. Есть сжиженный углеводородный газ, на который цена снизилась в три раза с начала года и сейчас минимальная за всю историю. Бензин на оптовом рынке снижается. А цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается", — отметил он.

Глава ведомства назвал сложившуюся ситуацию "необычной", но заверил, что на цены на авиабилеты она сейчас не влияет. По его словам, этому способствует действующий механизм демпфера, за счет чего авиакомпаниям возвращается часть средств.

Шаскольский заверил, что ФАС будет следить за рынком авиакеросина.