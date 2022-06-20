МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Российские предприятия будут освобождены от большинства проверок с 2023 года, а правительство продолжит реформировать контрольно-надзорную сферу, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Экс-министр призвал не возлагать все надежды на малый бизнес

Он напомнил, что в текущем году действует мораторий на приведение плановых и неплановых проверок бизнеса. После окончания срока его действия, в соответствии с поручением президента, большинство проверок бизнеса, работа которого не связана с высокими рисками причинения вреда, на постоянной основе проводиться не будет.

"Правительство продолжит реформировать надзорную сферу, делая упор на развитии риск-ориентированного подхода, как поручил президент. Это позволит с начала 2023 года полностью освободить бизнес с низкими рисками от административной нагрузки в виде проверок", — отметил Григоренко.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2022, призвал декриминализировать ряд составов экономических преступлений и предложил отказаться от большинства проверок российского бизнеса. Он также предложил повысить порог для привлечения к ответственности предпринимателей при неуплате таможенных и других обязательных платежей.