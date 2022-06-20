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Bershka стала доступна для заказа на маркетплейсе Wildberries
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Товары бренда Bershka стали доступны для заказа на Wildberries. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. На маркетплейсе теперь доступны одежда, в том числе верхняя, обувь и... ПРАЙМ, 20.06.2022
бизнес, технологии, новости, россия, wildberries, bershka
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Товары бренда Bershka стали доступны для заказа на Wildberries. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
На маркетплейсе теперь доступны одежда, в том числе верхняя, обувь и аксессуары. Ранее на Wildberries появились другие бренды испанской компании Inditex, такеи как Massimo Dutti, Pull&Bear и Zara.