МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Товары бренда Bershka стали доступны для заказа на Wildberries. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Wildberries запустит продажи товаров от отечественных поставщиков IKEA

На маркетплейсе теперь доступны одежда, в том числе верхняя, обувь и аксессуары. Ранее на Wildberries появились другие бренды испанской компании Inditex, такеи как Massimo Dutti, Pull&Bear и Zara.