МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Магазины сети Decathlon полностью приостанавливают свою работу в России начиная с 27 июня, говорится на сайте компании. "Яндекс" выкупает 93,2% своих конвертируемых облигаций

Так, согласно одному из разделов, 26 июня после 22.00 мск будет временно приостановлена деятельность онлайн и офлайн магазинов в России. В качестве причины указаны "внешние условия", из-за которых нет возможности обеспечивать поставки товаров.

Кроме того, как передает корреспондент РИА Новости, в Москве в магазинах сети также находятся объявления о том, что 26 июня — "последний день работы магазинов Decathlon Россия и интернет-магазина". При этом объявлена масштабная распродажа, а полки с товарами частично опустели.

Ранее представитель магазина Decathlon в ряде регионов России сообщали РИА Новости, что они также приостанавливает работу с 27 июня.

В конце марта французская компания Decathlon заявила, что, соблюдая международные санкции, должна приостановить работу своих магазинов в России. В частности, с 17 апреля планировалось закрытие магазинов Decathlon в городе Тольятти и в Ульяновске, с 24 апреля — магазина в Адыгее.