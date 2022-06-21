МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. В Госдуме собираются подготовить законопроект, который упростит регистрацию в России новых лекарственных препаратов, а также изучить полезные побочные эффекты уже существующих, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на председателя подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности комитета Александра Петрова. Минздрав заявил об уверенном росте российского фармацевтического рынка

Как отмечается, это получится благодаря сокращению бюрократических процедур, переходу на электронный документооборот и ускоренному выводу на рынок отдельных препаратов.

Петров предлагает исследовать еще не известные позитивные и негативные эффекты уже имеющихся препаратов за счет увеличения количества клинических баз. Так, ученые исследовали виагру как препарат от стенокардии, а в итоге выявили побочный эффект совсем иного характера, напомнил депутат. Теперь она позиционируется как средство для повышения потенции.

Кроме того, возможно появление системы треков, которая разделит лекарства на те, которые нужно быстро выводить на рынок из-за чрезвычайной ситуации — например, вакцины и препараты для профилактики и лечения коронавируса, лекарства, необходимые при жизнеугрожающих состояниях и редких болезнях, и на те, которым подходит стандартная регистрация.

Также Петров отметил, что выбором лекарств, быстро выводимых на рынок, должна заниматься межведомственная комиссия, оценив при этом соотношение риска и пользы.