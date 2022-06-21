Специалист Роспотребнадзора Раева посоветовала соблюдать осторожность при заказе суши
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Заказывая доставку суши, прежде всего необходимо убедиться, что его готовили на реально существующем предприятии, посоветовала в интервью радио Sputnik начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.
По ее словам, это японское блюдо нетрадиционно для российской кухни, оно является эпидемиологически опасной продукцией, поскольку не после смешивания и формирования подвергается термической обработке. Если съесть некачественное суши, то можно заразиться любым из таких заболеваний, как дизентерия, сальмонеллез, иерсиниоз, гепатит А.
"Прежде чем заказывать доставку, надо убедиться в том, что суши готовили в реально существующей компании, которая производит это блюдо. Желательно предварительно сходить в это кафе и посмотреть, в каких условиях готовится суши, какие там официанты, чистая ли у них спецодежда. Если что-то насторожит, не стоит там есть и тем более заказывать оттуда доставку по телефону или в интернете", – отметила Раева.
Она предупредила, что если при изготовлении нарушаются санитарно-гигиенические правила, то продукт может быть опасным для здоровья.
"Это чревато дальнейшими последствиями. Среди них пищевые отравления, кишечная инфекция, дизентерия, сальмонеллез. Не так давно к нам обратились 20 человек за медицинской помощью по поводу гепатита А после употребления суши. В результате расследования выяснилось, что продукт готовили в обычной двухкомнатной квартире и доставляли на такси. А еще можно заразиться иерсиниозом, если на предприятии не уделяется внимание борьбе с грызунами. Если используется некачественная рыба, то в блюде могут оказаться гельминты. Также, если вы не знаете предприятие, нельзя быть уверенным, что суши производят из непросроченного сырья", – отметила специалист.
Еще один важный фактор, на который стоит обращать внимание при заказе суши, особенно в жаркий сезон, – это условия транспортировки и время доставки.
"Суши – это продукт скоропортящийся. Срок доставки не должен превышать 30-40 минут. А температура хранения при доставке должна быть не выше плюс шести градусов. Жара на улице – стопроцентная гарантия, что суши испортится быстрее. Через 15 минут в продукте начинается такой бурный рост микрофлоры, что, если задержаться с доставкой, потратив на это час или полтора, то мы можем получить уже серьезное пищевое отравление. Кстати, крупные, дисциплинированные компании проводят исследования своей продукции и фиксируют, сколько времени она может находиться в сумке-холодильнике", – сказала Раева.
Она дала рекомендацию всегда обращать внимание, какая организация, в течение какого срока и в каких условиях осуществляет доставку суши, чтобы в дальнейшем можно было защитить свои права, обратившись в Роспотребнадзор.
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