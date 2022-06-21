МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Заказывая доставку суши, прежде всего необходимо убедиться, что его готовили на реально существующем предприятии, посоветовала в интервью радио Sputnik начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева. В российских ресторанах заканчивается крепкий импортный алкоголь

По ее словам, это японское блюдо нетрадиционно для российской кухни, оно является эпидемиологически опасной продукцией, поскольку не после смешивания и формирования подвергается термической обработке. Если съесть некачественное суши, то можно заразиться любым из таких заболеваний, как дизентерия, сальмонеллез, иерсиниоз, гепатит А.

"Прежде чем заказывать доставку, надо убедиться в том, что суши готовили в реально существующей компании, которая производит это блюдо. Желательно предварительно сходить в это кафе и посмотреть, в каких условиях готовится суши, какие там официанты, чистая ли у них спецодежда. Если что-то насторожит, не стоит там есть и тем более заказывать оттуда доставку по телефону или в интернете", – отметила Раева.

Она предупредила, что если при изготовлении нарушаются санитарно-гигиенические правила, то продукт может быть опасным для здоровья.

"Это чревато дальнейшими последствиями. Среди них пищевые отравления, кишечная инфекция, дизентерия, сальмонеллез. Не так давно к нам обратились 20 человек за медицинской помощью по поводу гепатита А после употребления суши. В результате расследования выяснилось, что продукт готовили в обычной двухкомнатной квартире и доставляли на такси. А еще можно заразиться иерсиниозом, если на предприятии не уделяется внимание борьбе с грызунами. Если используется некачественная рыба, то в блюде могут оказаться гельминты. Также, если вы не знаете предприятие, нельзя быть уверенным, что суши производят из непросроченного сырья", – отметила специалист.

Еще один важный фактор, на который стоит обращать внимание при заказе суши, особенно в жаркий сезон, – это условия транспортировки и время доставки.

"Суши – это продукт скоропортящийся. Срок доставки не должен превышать 30-40 минут. А температура хранения при доставке должна быть не выше плюс шести градусов. Жара на улице – стопроцентная гарантия, что суши испортится быстрее. Через 15 минут в продукте начинается такой бурный рост микрофлоры, что, если задержаться с доставкой, потратив на это час или полтора, то мы можем получить уже серьезное пищевое отравление. Кстати, крупные, дисциплинированные компании проводят исследования своей продукции и фиксируют, сколько времени она может находиться в сумке-холодильнике", – сказала Раева.

Она дала рекомендацию всегда обращать внимание, какая организация, в течение какого срока и в каких условиях осуществляет доставку суши, чтобы в дальнейшем можно было защитить свои права, обратившись в Роспотребнадзор.