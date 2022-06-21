МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. "Почта России" запустила в Москве срочную доставку из розничных и онлайн-магазинов, в июле подобный сервис появится в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе компании. "Почта России" получила аккредитацию IT-компании

"Почта России" запустила по всей территории Москвы срочную доставку из розничных и онлайн-магазинов. Временной интервал доставки можно подстроить под запросы конкретного ритейлера. "Почта" доставит заказ день в день в любую часть города или в заданный ритейлером интервал в определенных географических зонах",- говорится в сообщении.

Уточняется, что отслеживать перемещение покупки можно будет в личном кабинете или на сайте магазина. К новому сервису уже подключилась сеть "Л'Этуаль". Также пресс-служба прокомментировала РИА Новости, что не будет собирать сами заказы, а будет "лишь доставлять уже сформированные и оплаченные".

"Моментальная доставка и доставка в тот же день — два самых динамично развивающихся сервиса на рынке логистики для онлайн-продавцов. Благодаря этим продуктам наши партнеры смогут повысить продажи, число повторных покупок и процент выкупа заказов, а покупатели — быстро получать товар", — отметил заместитель генерального директора по электронной коммерции "Почты России" Леонид Зондберг.

Кроме того, он добавил, что до конца года компания планирует расширить зону действия на несколько крупных городов России, в частности, уже в июле подобный сервис появится в Петербурге.