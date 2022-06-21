МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Глава американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск подтвердил планы сокращения штата сотрудников компании на 10%, и планирует сделать это в следующие три месяца. Он подчеркнул, что это временная мера, а в дальнейшем штат снова вырастет. Об этом предприниматель рассказал в ходе видео-конференции на экономическом форуме в Катаре. Business Insider: мир ждет безумно тяжелое лето из-за европейских санкций

В начале месяца СМИ сообщали о планах компании сократить штат на 10% и приостановить наем из-за опасений вокруг экономической ситуации.

"Tesla сокращает наемный персонал примерно на 10% в течение следующих трех месяцев или около того… Мы очень быстро росли в плане заработной платы, а в некоторых областях росли даже слишком быстро", — заявил Маск сегодня, уточнив, что на данный момент масштаб сокращений уже достиг 3-3,5%.

Маск также ранее пояснял, что сокращение коснется только сотрудников с фиксированной зарплатой. Но по сведениях других СМИ, это затронуло и работников-почасовиков.

"Мы ожидаем увеличения рабочей силы с почасовой оплатой", — добавил Маск, отметив, что через год планирует увеличение численности как наемных, так и почасовых работников.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.