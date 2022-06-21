МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Минздрав России совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывает вопрос упрощения ввоза лекарств и медизделий, закупаемых фондом "Круг добра", сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. В Европе испугалась нехватки энергии этой зимой

Ранее президент России Владимир Путин поручил упростить процедуру ввоза лекарств и медицинских изделий, закупаемых фондом "Круг добра".

"Во исполнение поручения президента Российской Федерации Минздрав России совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывает вопрос упрощения ввоза лекарств и медицинских изделий, закупаемых Фондом "Круг добра", — сказал Кузнецов журналистам.

Он отметил, что это позволит ускорить процесс обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.