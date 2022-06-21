МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Легализация параллельного импорта позволит стабилизировать цены на ввозимые в Россию товары, а принятый депутатами закон упростит торговлю такими товарами, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Недельные расходы россиян растут третью неделю подряд

Госдума ранее во вторник приняла закон, позволяющий защитить лиц, ввозящих в Россию товар без согласия правообладателей, то есть путем параллельного импорта, не только от гражданской, но также от уголовной и административной ответственности.

"Законопроект был разработан с целью защиты российской экономики и граждан в условиях экономических санкций против нашей страны. Его принятие упростит торговлю товарами из списка параллельного импорта и позволит стабилизировать цены на них", — заявил Володин.

Он напомнил, что ранее уже были приняты изменения в законодательство, согласно которым правительство получило право формировать в 2022 году перечень товаров, в отношении которых могут не применяться отдельные положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

"Теперь эту норму предлагается дополнить положением о том, что использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в указанных товарах, не является нарушением. Также не является нарушением использование средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы", — сказал Володин.

Принятие закона, по его словам, позволит защитить российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.