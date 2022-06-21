Ташир опровергает наличие связи с "Легаси Девелопмент"
ГК "Ташир" опровергла информацию об афиллированности с "Легаси Девелопмент"
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Группа компаний "Ташир" опровергла причастность к компании "Легаси Девелопмент", которую суд обязал выплатить Управделами президента РФ 3,2 млрд рублей.
"Компания "Легаси Девелопмент" не входит в состав группы компаний "Ташир", сообщила пресс-служба группы компаний "Ташир" агентству "Прайм".
Ранее появилась информация, что Арбитражный суд города Москвы постановил компании "Легаси Девелопмент" вернуть Управлению делами президента России свыше 3,2 миллиарда рублей. Отмечается, что Управление делами президента РФ подало иск о невыполнении инвестиционного контракта по реконструкции здания "Известий".