МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Объем потребности строительного комплекса России в строительных материалах на ближайшие семь лет оценивается в 80 триллионов рублей, сообщил на заседании президиума Госсовета вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Путин призвал "сломать стереотипы" для решения проблемы жилья

"Реализация масштабных планов не возможна без развития промышленности строительных материалов. Общая потребность в строительных материалах составляет около 80 триллионов рублей на семь лет", — сказал он.

По словам вице-премьера, в первую очередь нужно обеспечить производство в объеме, удовлетворяющем потребности внутреннего рынка, а также обеспечить импортозамещение и опережающее создание конкурентных технологий и товаров.

"Минстрой должен выступить заказчиком на необходимые материалы и технологии совместно с Минпромтрогом и сделать отдельную подпрограмму по развитию промышленности строительных материалов с обязательным контролем ценообразования, качества продукции и локации производств", — добавил Хуснуллин.