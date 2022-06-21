МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Гендиректор "Мелитопольских железных дорог" Алексей Ефремов заявил, что с 1 июля в тестовом режиме будет запущено железнодорожное сообщение между Мелитополем и Крымом. Медведев заявил, что госкомпаниям сейчас нужно работать быстро и слажено

"Запущено грузовое сообщение с Крымом, инфраструктурный узел оживает. С 1 июля планируется в тестовом режиме пассажирское сообщение с Крымом. Пассажиры будут обеспечены всем необходимым. Это эпохальное событие, которое впервые за восемь лет соединит два региона", — сообщил Ефремов журналистам.

В тестовом поезде будет три вагона общей вместимостью 250 пассажиров.