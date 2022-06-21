МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Минздрав России в целом поддерживает распространение практики ускоренного вывода лекарств на рынок, в ряде случаев она уже применяется, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ. Курс доллара упал на 1,86 рубля, евро - на 2,59 рубля

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на члена комитета по охране здоровья Госдумы Александра Петрова сообщила, что депутаты планируют в осеннюю сессию подготовить законопроект, упрощающий в России регистрацию новых лекарств.

"Минздрав России в целом поддерживает распространение практики ускоренного вывода на рынок лекарств", — говорится в сообщении.

В настоящее время возможность ускоренного вывода на рынок лекарственных препаратов уже возможна благодаря вступлению в силу решения Евразийской экономической комиссии об изменениях в правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, пояснили в пресс-службе.

"Разделом VII Правил предусмотрена ускоренная и условная регистрация лекарственных препаратов, в том числе в исключительных случаях, с установлением дополнительных пострегистрационных требований, таких как реализация плана управления рисками, проведение пострегистрационных исследований безопасности и различных аспектов эффективности лекарственного препарата, которые не могут быть исследованы до начала реализации лекарственного препарата", — отметили в Минздраве.

В отношении определенных категорий лекарственных препаратов — для лечения орфанных, серьезных, тяжелых инвалидизирующих или угрожающих жизни заболеваний может быть регистрация на основании менее полных, чем обычно данных, но при выполнении установленных особых обязательств, уточнили в пресс-службе.

Срок проведения ускоренной регистрации по правилам Евразийской экономической комиссии не превышает 100 рабочих дней с даты подачи заявления, подчеркнули в министерстве.