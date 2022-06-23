Эксперт Розенцвет предупредил о деградации корпоративного управления при отказе от МСФО
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Отказ крупных компаний и банков в России от стандартов международной финансовой отчетности (МСФО) отбросит управленческие практики страны к уровню 1991 года, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что российским банкам не нужна отчетность по МСФО.
"Мы как рейтинговое агентство всегда просим компании, которые имеют много зависимых, связанных с ними обществ, предоставить МСФО, иначе качественный анализ затруднителен. Считаем крайне нежелательным отказ от следования этому стандарту – это отбросит управленческие практики России к уровню 1991 года", — сказала Розенцвет.
Она пояснила, что МСФО — та форма, которая делает компанию максимально прозрачной с точки зрения финансов, благодаря которой можно увидеть все внутренние взаимосвязи, их воздействие на финансовые показатели. Кроме того, эта форма отчетности понятна всему миру, в том числе и азиатским рынкам.
"Большинство инвесторов в азиатских странах и других дружественных юрисдикциях используют МСФО для принятия решений о предоставлении финансирования и работе с финансовым институтом или компанией. Это универсальный мировой финансовый язык, необходимый для более глубокой оценки деятельности компании с учетом дочерних предприятий и проектов", — отметила Розенцвет.
При этом она добавила, что есть необходимость снизить административную нагрузку на бизнес. "Может быть, для небольших, для средних компаний, у которых нет дочерних и зависимых обществ, в МСФО нет необходимости, но для больших игроков — это хороший действенный инструмент", — сказала глава НРА.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 13.00 мск.
https://1prime.ru/business/20220623/837266417.html