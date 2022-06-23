МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Отказ крупных компаний и банков в России от стандартов международной финансовой отчетности (МСФО) отбросит управленческие практики страны к уровню 1991 года, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет. Выручка АФК "Система" по МСФО выросла в первом квартале

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что российским банкам не нужна отчетность по МСФО.

"Мы как рейтинговое агентство всегда просим компании, которые имеют много зависимых, связанных с ними обществ, предоставить МСФО, иначе качественный анализ затруднителен. Считаем крайне нежелательным отказ от следования этому стандарту – это отбросит управленческие практики России к уровню 1991 года", — сказала Розенцвет.

Она пояснила, что МСФО — та форма, которая делает компанию максимально прозрачной с точки зрения финансов, благодаря которой можно увидеть все внутренние взаимосвязи, их воздействие на финансовые показатели. Кроме того, эта форма отчетности понятна всему миру, в том числе и азиатским рынкам.

"Большинство инвесторов в азиатских странах и других дружественных юрисдикциях используют МСФО для принятия решений о предоставлении финансирования и работе с финансовым институтом или компанией. Это универсальный мировой финансовый язык, необходимый для более глубокой оценки деятельности компании с учетом дочерних предприятий и проектов", — отметила Розенцвет.

При этом она добавила, что есть необходимость снизить административную нагрузку на бизнес. "Может быть, для небольших, для средних компаний, у которых нет дочерних и зависимых обществ, в МСФО нет необходимости, но для больших игроков — это хороший действенный инструмент", — сказала глава НРА.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 13.00 мск.