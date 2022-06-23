МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Филиппины не присоединялись к санкциям против России, поэтому для российских самолетов, совершающих чартерные рейсы, нет рисков быть арестованными на территории островного государства, заявил в интервью РИА Новости посол Филиппин в Москве Игорь Байлен. Филиппины заинтересовались системой передачи финансовых сообщений России

В начале июня самолет Airbus российской авиакомпании "Аэрофлот" был задержан на Шри-Ланке, после чего перевозчик приостановил рейсы в эту страну. МИД России в связи с инцидентом заявил протест ланкийскому послу. Спустя несколько дней суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну, после чего лайнер вылетел в Москву с членами экипажа.

"То, что случилось на Шри-Ланке с бортом "Аэрофлота" — очень неприятно, но я думаю, на Филиппинах такого не произойдет, потому что мы не присоединились к антироссийским санкциям. Так что если российский чартерный самолет приземлится на Филиппинах, власти Филиппины не смогут арестовать борт", — сказал Байлен.

По его словам, российские туристы могут быть спокойны, отправляясь на Филиппины. "Россияне могут безопасно путешествовать на Филиппины", — добавил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.