НОВОСИБИРСК, 23 июн — ПРАЙМ. Новые вызовы для транспортной отрасли требуют корректировки принятой транспортной стратегии, в частности для Сибири, поскольку меняется логистика и экономика, заявил помощник президента РФ Игорь Левитин, выступая на пленарном заседании Сибирского транспортного форума. МИД рассказал, каким будет ответ на транспортную блокаду Калининграда

"Меняется логистика, меняется экономика и транспорт должен поддержать ее в новых условиях. Перспективы развития теперь будут требовать новых подходов, тех, которые еще несколько лет назад мы видели совсем по-другому. Я имею ввиду направление на восток. Мы видели для себя, что Сибирский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ — это восточное направление, но сегодня получилось так, что и северо-запад, и юг страны теперь тоже едут на восток… Что в этой ситуации делать Сибири, которая тоже должна ехать на восток?", — сказал Левитин.

По его словам, сложилась новая конструкция, которую раньше не видели: Сибирский федеральный округ оказался с одной стороны зажат восточным полигоном, с другой стороны югом и северо-западом.

"Нужны новые выходы Сибирскому федеральному округу. Ну это, прежде всего, Арктика, по которой есть все поручения президента, и сейчас формируется закон о едином операторе на Северном морском пути — это будет "Росатом", который будет отвечать за доставку грузов, за северный завоз и так далее и так далее. Ну и нельзя оставлять направление Китай-Индия", — заявил Левитин.