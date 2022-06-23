МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Россияне могут получить заказы, сделанные в интернет-магазине Lamoda, в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток", сообщает X5 Group. Россиянам рассказали, как изменились сроки доставки товаров из-за рубежа

"Lamoda, ведущая онлайн-платформа по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни, объявляет о запуске сотрудничества с логистической компанией 5Post (входит в состав X5 Group), которая осуществляет доставку товаров из интернет-магазинов в магазины "Пятёрочка" и "Перекрёсток", — говорится в сообщении.

Отмечается, что возможны как предоплата, так и с оплата при получении. Максимальное количество товаров в одном заказе — 10 штук. Срок хранения составит семь дней с возможностью продления еще на два дня.

"Сотрудничество открыло для онлайн-ритейлера возможность доставлять товары с помощью 5Post в удаленные районы, где у Lamoda нет собственных пунктов выдачи заказов. Так, на данный момент пользователи могут заказать товары на Lamoda с доставкой в более чем 13 тысяч магазинов "Пятёрочка" и "Перекрёсток", которые расположены в 3 тысячах населенных пунктов в 58 регионах страны", — добавляется в сообщении.

X5 Group — один из крупнейших российских ритейлеров. На 31 марта под управлением компании находилось 19 479 магазинов. В состав компании входят магазины "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток" и дискаунтеры "Чижик".

Lamoda – один из крупнейших интернет-магазинов в России и СНГ. С 2014 года входит в состав Global Fashion Group.