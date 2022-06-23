МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) запустила сервис, который позволяет проверять подлинность и безопасность товаров на маркетплейсах и у ритейлеров, а также ускорит процесс импорта бытовых товаров, сообщил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным глава ведомства Назарий Скрыпник. Россияне смогут забирать заказы с Lamoda в магазинах X5 Group

"Для информирования покупателей интернет-магазинов о безопасности товаров Росаккредитация наладила автоматический обмен данными с маркетплейсами. Для этого служба создала специальный сервис", — сказал Скрыпник.

По его словам, теперь в интернет-магазинах рядом с товаром можно увидеть надпись "товар проверен" со ссылкой на реестр Росаккредитации, где пользователь может убедиться в действительности сертификата и, следовательно, безопасности предлагаемой позиции. Похожая схема действует и в магазинах розничных сетей и супермаркетов.

"Розничная сеть получает информацию о прекращении сертификата – товар снимают с полки. Порядка 40 тысяч магазинов будут задействованы в этой работе", — рассказал Скрыпник. По его мнению, новый сервис поможет уменьшить количество контрафактных, небезопасных товаров на полках магазинов, поэтому "будем распространять этот проект на всю страну".

Скрыпник также отметил, что ведомство ежегодно получает 8 миллионов запросов от Федеральной таможенной службы, а на их обработку уходит не более 18 секунд.

"Оперативное получение информации о сертификатах, подтверждающих безопасность товаров, особенно важно при автоматической регистрации таможенных деклараций на импортные товары. Это позволяет в условиях санкционного давления оформлять больше товаров бытового потребления, запчастей, ввозимых в страну", — заключил Скрыпник.