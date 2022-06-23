МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. РФ ГАРАНТИРУЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ СУДОВ ИЗ УКРАИНСКИХ ПОРТОВ ДО ПРОЛИВА БОСФОР — ЛАВРОВ
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https://1prime.ru/business/20220623/837272064.html
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. РФ ГАРАНТИРУЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ СУДОВ ИЗ УКРАИНСКИХ ПОРТОВ ДО ПРОЛИВА БОСФОР — ЛАВРОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/business/20220623/837272064.html
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