МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Решение финского производителя лакокрасочной продукции Tikkurila покинуть российский рынок не окажет существенного влияния на стоимость ремонта квартир, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость. Эксперт назвала опасное последствие снижения первого взноса по ипотеке

В среду финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila сообщил, что компания приняла решение покинуть российский рынок.

"На стоимости ремонта уход компании Tikkurila практически не отразится, так как у ее красок есть аналоги в том же ценовом сегменте или даже более дешевые. Куда большее влияние оказывает изменение цен на инженерную и чистовую сантехнику европейского производства", — рассказал эксперт по индивидуальному управлению ремонтно-строительными работами Андрей Хрисанов.

По его словам, аналогами продукции финского производителя могут, например, стать краски Dulux и Derufa, которые по качеству не отличаются от финского бренда.

"На качество ремонта уход этой компании также не окажет никакого влияния. качество покраски стен в большей степени зависит от опыта маляра. Даже используя дешевую краску, опытный маляр сделает отличную стену", — добавил Хрисанов.

Дизайнер интерьеров Екатерина Велютина отмечает, что аналогами Tikkurila могут стать такие бренды, как Swiss Lake, Caparol и Little Shop of Colors, имеющие схожую цветовую линейку.

При этом уход с рынка Tikkurila негативно отразится, например, на поставщиках деревянных оконных рам м дверей, использовавших краски этого бренда, считает дизайнер интерьеров Екатерина Дятлова. Подобные производители давали гарантию на лакокрасочные работы и использование менее стойких покрытий может привести к сотням рекламаций от клиентов, пояснила она.

Tikkurila – ведущая компания в Северной и Восточной Европе по производству красок, с оборотом в 2021 году в 561,5 миллиона евро. Tikkurila – лидер на рынке декоративных красок. В России в 2021 году доля компании в этом сегменте составляла 18,5%. С июня 2021 года Tikkurila вошла в американский холдинг PPG Industries, Inc. В России компания представлена тремя производственными площадками, тремя учебными центрами, десятью складами и логистическими центрами.