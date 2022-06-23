Эксперты: уход Tikkurila из России не повлияет на стоимость ремонта жилья
МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Решение финского производителя лакокрасочной продукции Tikkurila покинуть российский рынок не окажет существенного влияния на стоимость ремонта квартир, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.
В среду финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila сообщил, что компания приняла решение покинуть российский рынок.
"На стоимости ремонта уход компании Tikkurila практически не отразится, так как у ее красок есть аналоги в том же ценовом сегменте или даже более дешевые. Куда большее влияние оказывает изменение цен на инженерную и чистовую сантехнику европейского производства", — рассказал эксперт по индивидуальному управлению ремонтно-строительными работами Андрей Хрисанов.
По его словам, аналогами продукции финского производителя могут, например, стать краски Dulux и Derufa, которые по качеству не отличаются от финского бренда.
"На качество ремонта уход этой компании также не окажет никакого влияния. качество покраски стен в большей степени зависит от опыта маляра. Даже используя дешевую краску, опытный маляр сделает отличную стену", — добавил Хрисанов.
Дизайнер интерьеров Екатерина Велютина отмечает, что аналогами Tikkurila могут стать такие бренды, как Swiss Lake, Caparol и Little Shop of Colors, имеющие схожую цветовую линейку.
При этом уход с рынка Tikkurila негативно отразится, например, на поставщиках деревянных оконных рам м дверей, использовавших краски этого бренда, считает дизайнер интерьеров Екатерина Дятлова. Подобные производители давали гарантию на лакокрасочные работы и использование менее стойких покрытий может привести к сотням рекламаций от клиентов, пояснила она.
Tikkurila – ведущая компания в Северной и Восточной Европе по производству красок, с оборотом в 2021 году в 561,5 миллиона евро. Tikkurila – лидер на рынке декоративных красок. В России в 2021 году доля компании в этом сегменте составляла 18,5%. С июня 2021 года Tikkurila вошла в американский холдинг PPG Industries, Inc. В России компания представлена тремя производственными площадками, тремя учебными центрами, десятью складами и логистическими центрами.
https://1prime.ru/business/20220623/837273349.html