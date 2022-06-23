Американский производитель одежды и обуви Nike решил полностью уйти с российского рынка
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Американский производитель одежды и обуви Nike принял решение полностью уйти с российского рынка. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.
"Компания Nike приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются", — сообщает Nike.