МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Американский производитель одежды и обуви Nike принял решение полностью уйти с российского рынка. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании. "Ведомости": IKEA начинает сворачивать магазины в России

"Компания Nike приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются", — сообщает Nike.