МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" не планирует создавать дочерние структуры за рубежом, но готова поделиться бизнес-технологиями с локальными игроками, сказал журналистам глава торговой площадки и президент НП РТС Роман Горюнов. Фондовые биржи АТР закрылись ростом в четверг

"Никаких собственных бирж создавать не собираемся, поэтому "СПБ Биржа" никаких дочерних структур за рубежом создавать не собирается. Другое дело, что у нас есть технологические наработки, бизнес-модель, которую мы готовы в партнерстве с какими-то локальными игроками рассматривать", — сказал он по окончании заседания членов НП РТС.

Горюнов также отметил, что быть акционером зарубежной площадки для биржи не обязательно, но это возможно, но только в качестве миноритария.

По его словам, помимо запуска торгов бумагами с листингом на Гонконгской бирже "СПБ Биржа" будет продолжать расширять юрисдикции по допуску разных стран: сейчас где-то 10 юрисдикций в фокусе. "Сложно сказать, какая конкретно будет следующей, потому что каждая требует проработки", — добавил он.

"В этом году мы будем повышать капитал клирингового центра и нашего банка на те деньги, которые были получены от IPO, сейчас все корпоративные действия запущены. Я надеюсь, в течение короткого времени вернем время торгов до 10 часов, а после запуска в промышленную эксплуатацию… по Гонконгу — с 8 утра начнем", — также поделился планами президент НП РТС.

Что касается прежних планов партнерства "войти в капитал НРД", сейчас они не актуальны, сказал Горюнов. "Это было в прошлой жизни, очевидно, что сейчас проект неактуален", — отметил он.