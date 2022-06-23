МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Смартфоны, компьютеры и другая электроника, ввезенная в страну в рамках параллельного импорта, уже доступна для заказа на Ozon, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "Рив Гош" хочет продавать ввезенную параллельным импортом косметику

"На Ozon доступны товары, ввезенные с помощью параллельного импорта. Мы уже начали продавать от Ozon популярные бренды электроники, в том числе смартфоны, компьютеры и их комплектующие, ввезенные по механизму параллельного импорта", — говорится в сообщении.

Ранее в четверг газета "Коммерсант" сообщила, что "Связной" первым из крупных ритейлеров подтвердил начало ввоза электроники через параллельный импорт. Речь шла о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках Play Station, Xbox и Nintendo. Уточнялось, что устройства будут дороже на 10–20%, чем аналогичные, ввезенные до начала военной операции на Украине.

В начале мая Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и включает в себя более 50 категорий. Как отмечал глава Минпромторга Денис Мантуров, список будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по поводу работы в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.

До этого, в конце марта, правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.