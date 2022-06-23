МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Чешская PPF Group продала контрольную долю в размере 50,5% в российских "дочках", среди которых банк "Хоум Кредит", за 26,4 миллиарда рублей, при этом, продажу оставшихся акций планируется завершить не позднее ноября 2022 года за 16,4 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. "Яндекс" закрыл сделку по выкупу 92,7% конвертируемых облигаций

"Продажа российских активов будет осуществляться в два этапа: первая фаза — продажа 50,5% в ХКФБ, ООО Хоум Кредит Иншуранс, ООО МКК Копи не копи, и 100% в ООО "Всегда Да" и ООО "Форвард Лизинг" на общую сумму покупки цена около 26,4 миллиарда рублей. По завершении этого этапа Home Credit N.V. перестанет контролировать эти операции в России", — говорится в отчете.

Вторая фаза будет включать в себя форвардную продажу оставшихся акций, которую планируется завершить к ноябрю 2023 года. За это PPF Group может получить 16,4 миллиарда рублей. "И продавец, и покупатель имеют право при определенных условиях ускорить оплату покупной цены в обмен на снижение покупной цены до 11,1 миллиарда рублей", — отмечается в документе.

Кроме того, в PPF обратили внимание на то, что на дату этой финансовой отчетности невозможно определить точный финансовый эффект от указанной сделки из-за того, что обменный курса рубля по отношению к евро сильно колеблется. Также на это влияет неопределенность в сроках и сумме сделки из второй фазы.

"При использовании курса рубля к евро на 31 мая 2022 года (полученного из общедоступной информации, опубликованной Чешским национальным банком) ожидаемая цена продажи для обоих этапов составляет 0,6 миллиарда евро. Ожидаемый негативный финансовый эффект от продажи российского бизнеса составит от 0,5 до 0,6 миллиарда евро", — добавляется в отчете.