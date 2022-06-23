МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Магазины одежды и обуви Nike продолжают свою работу в России после заявления компании об уходе из страны, передаёт корреспондент РИА Новости. Американский Nike полностью уходит из России

"До конца месяца будем работать. Точной даты (закрытия — ред.) нет", — сказал корреспонденту один из сотрудников магазина.

Ранее в четверг американский производитель одежды и обуви Nike принял решение полностью уйти с российского рынка.

В сообщении на сайте компании говорилось, что в связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в стране. А магазины сети, которые временно были закрыты — больше не откроются.

В начале марта Nike перестал осуществлять доставку продукции в Россию, однако решение о закрытии офлайн-магазинов принято не было.

Американская компания Nike Inc. — один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).