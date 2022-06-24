МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российские туристы раскупили почти все места в популярных отелях Сочи и Абхазии до конца лета, дефицит номеров фиксируется и в Калининградской области, Карелии и на Алтае, рассказали РИА Новости представители отрасли. Финляндия откроет границу для российских туристов

"Уже очень сложно найти места до конца летнего сезона в известных и хорошо зарекомендовавших себя на рынке отелях Сочи и соседней Абхазии, а также приморских курортов Калининградской области, Карелии, Алтая. Очень сложно с местами в качественных гостиницах на побережье Каспийского моря в Дагестане также до конца сезона. То же самое можно сказать и о здравницах Кавказских Минеральных вод", — рассказали в туроператоре "Интурист".

В туроператоре "Русский экспресс" рассказали, что мест в качественных отелях Абхазии на лето практически не осталось. "Наиболее заполненные курорты сегодня — это Сочи и Абхазия, что объясняется наличием авиасообщения. Если в Сочи, где достаточно большой номерной фонд, еще можно найти свободные места в июле-августе, то в Абхазии это сделать уже крайне затруднительно", — пояснили в туркомпании.

С этим мнением согласился и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. "Места пока есть везде, но ряд популярных отелей, скажем, в Сочи, забронированы до конца лета. Туристам надо все же поторопиться с выбором", — указал он.

Гендиректор "Дельфина" также подчеркнул, что Крым и Анапа уже прошли "нижнюю точку" по бронированиям, и сейчас спрос на июль-август сопоставим с прошлогодним. "Сезон здесь все же будет неплохим. В итоге топ-5 и доли на лето распределились так: Краснодарский край — 38%, Абхазия — 18%, Крым — 9%, Санкт-Петербург — 6%, Кавминводы — 3,5%, Подмосковье — 2%", — добавил Ромашкин.

Он также отметил рост интереса к экскурсионным направления в связи с отложенным спросом, который накопился за два года пандемии коронавируса. "Средняя продолжительность пляжных туров уменьшилась с 12 до 10 дней, возможно, по экономическим причинам, но экскурсионные туры остались в границах 3-4 дней на поездку", — добавил Ромашкин.

БЛИЖЕ К ДАТЕ

Российские туроператоры отметили, что в этом году путешественники чаще всего бронируют туры максимально за две недели до вылета. "Сейчас глубина продаж не очень большая, чаще бронируют туры на близкие даты за 10-14 дней до заезда", — рассказали в "Русском экспрессе".

Говоря о росте цен на популярных российских курортах, гендиректор "Дельфина" подчеркнул, что разброс цен по отношению к 2021 году велик. "От минус 6% пока — но будет дороже — в Крыму, до плюс 14% в Санкт-Петербурге. В среднем мы можем говорить о 10%-ном удорожании к 2021 году. Однако все регионы находятся в разных рыночных условиях, и цены движутся разнонаправленно", — сказал Ромашкин.

Он также рассказал, что общие продажи туров по России идут на уровне 2021 года. При этом есть регионы, где турпоторок растет — Москва, Санкт-Петербург и Кавминоды, есть также регионы, где турпоток ниже, чем в прошлом году — Крым, Анапа и Калининград.

Росавиация 24 февраля ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 30 июня. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.