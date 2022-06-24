МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Около 40% компаний снизили расходы на обучение сотрудников в 2022 году, при этом только 10% компаний приняли решение направить большее количество средств в развитие своего персонала, следует из совместного исследования компании "Нетология" и IT-холдинга TalentTech. Эксперты оценили, сколько фирм получили финансовый ущерб от хакерских атак

"В 2022 году 40% компаний пришлось сократить расходы на обучение сотрудников. Только 10% работодателей решили вкладывать еще больше денег в развитие персонала. Стабильнее остальных в вопросах обучения персонала сейчас себя ощущает малый бизнес. 60% компаний в этом сегменте не стали пересматривать затраты на развитие сотрудников. Больше всего корректировок пришлось на долю крупного бизнеса. 46% работодателей из этой группы решили тратить на T&D (обучение и развитие — ред.) меньше, чем планировали", — говорится в исследовании.

Как отмечается, несмотря на резкое снижение расходов на обучение, только 20% опрошенных точно не собираются наращивать темпы развития кадров. В свою очередь треть компаний намерены активнее проводить обучение сотрудников, при этом половина опрошенных компаний пока не обновила стратегию обучения персонала.

Развитие управленческих компетенций остается основным приоритетом в обучении руководящего состава. "В 2022 году компании планируют учить своих лидеров тому, как успокаивать сотрудников в ситуации турбулентности и решать задачи в условиях полной неопределённости. Часть компаний делает ставку на развитие гибкости мышления руководителей, а 4% компаний включили в программу обучения материалы по экологичному увольнению сотрудников (аутплейсмент)", — поясняется в исследовании.

Внутреннее онлайн-обучение остается основным форматом преподавания, к нему прибегают 57% компаний, 42% — предпочитают проводить офлайн тренинги, а внутреннее синхронное онлайн-обучение выбирают 40% работодателей. При этом, руководителей чаще всего просвещают в живом формате, привлекая внешних преподавателей, а обычных сотрудников обучают сами.

Согласно данным "Нетологии" — 72% опрошенных россиян проходили обучение в компаниях и большинство из них (70%) остались довольны качеством предоставляемого обучения. "Лишь менее 4% абсолютно не устроили образовательные программы в основном из-за нехватки практических навыков на конкретной специальности, устаревшей информации и недостатка времени для обучения из-за нагрузки на работе. Самым ценным в корпоративном обучении опрошенные считают практическую применимость знаний в задачах (93%)", — добавляется в исследовании.