МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Благодаря "регуляторной гильотине" все меньше жалоб на избыточное или несоответствующее регулирование приходит от бизнеса, заявила РИА Новости ответственный секретарь экспертного центра "Деловой России" по контрольно-надзорной деятельности (КНД) Екатерина Карпунова. Власти озвучили сроки освобождения бизнеса от большинства проверок

"В рамках "регуляторной гильотины" отменено более 3000 устаревших актов и принято более 400. Этот факт способствовал тому, что теперь все меньше жалоб на избыточное или несоответствующее регулирование приходит от бизнеса",- сказала она.

В настоящее время, по словам Карпуновой, набирает обороты "гильотина 2.0". "Теперь, например, есть возможность подать жалобу на решение контрольных органов через соответствующий раздел на портале госуслуг", — отметила эксперт.

Одним из ярких примеров "регуляторной гильотины", считает она, является Федеральный закон от 26 марта 2022 года N 70-ФЗ, который направлен на снижение административной нагрузки на средний и малый бизнес (МСБ).

"В качестве первой административной меры ответственности для субъектов МСБ предусматривается предупреждение, а не штраф, если правонарушение не принесло вред окружающей среде или здоровью людей. Также штраф для социально-ориентированных НКО, малого и среднего бизнеса будет уменьшен до размера штрафа для ИП за аналогичные нарушения. Исключается и двойная ответственность в случае, если штрафы за одно и то же нарушение накладываются и на юридическое, и на должностное лицо", — подчеркнула эксперт.

За одну проверку, добавила она, теперь возможен только один штраф — поэтому штрафы не будут суммироваться при выявлении нескольких нарушений с одним составом в ходе одной проверки. "Данные изменения поддерживаются экспертным центром по КНД "Деловой России", очевидно, федеральный закон снижает и административную, и финансовую нагрузку на предпринимателей", — заключила Карпунова.