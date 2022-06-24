МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Китай готов заменить иностранных производителей в сфере технологий, микроэлектроники, автомобилей на российском рынке, но многие опасаются вторичных санкций. Об этом заявил посол России в Пекине Андрей Денисов. Москва и Пекин будут наращивать объемы взаиморасчетов в нацвалютах

По словам дипломата, Пекин выразил готовность воспользоваться открывающимися на российском рынке возможностями.

"Место на нашем рынке освобождается. Китайские компании-производители различных видов продукции готовы занять на нем место, но для того, чтобы освоиться… нужно какое-то время", — добавил Денисов.