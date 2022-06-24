МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Продажи продуктов российского производства за период с января по май выросли в РФ в годовом выражении в 2,5 раза, сообщил РИА Новости онлайн-сервис доставки продуктов и товаров "СберМаркет". ФРС признала, что не может контролировать цены на нефть и продукты в США

"По данным сервиса, по итогам 5 месяцев спрос на российские продукты питания вырос в 2,2 раза в количестве заказов в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. В обороте — в 2,5 раза. Самые популярные товарные категории российского производства в корзине покупателя — свежие фрукты и овощи, молоко, крупы, колбасы, вода и полуфабрикаты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что стандартная корзина клиента сервиса на 70-80% состоит из товаров отечественного производства. При этом их стоимость в сравнении с аналогами зарубежных брендов в среднем на 20% ниже. Кроме того, большой популярностью пользуются СТМ-товары российского производства.

"СберМаркет" — сервис доставки из магазинов продуктов и иных товаров. Он создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, который присоединился к экосистеме "Сбера" в сентябре 2019 года. Сервис присутствует более чем в 160 городах по всей стране и обеспечивает доставку из более 130 торговых сетей, включая федеральные розничные сети.