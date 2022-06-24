МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Банк России смягчил требования к резидентам по взносам в уставный капитал иностранных компаний: теперь не нужно получать специального разрешения ЦБ при совершении такой операции в рублях или валютах дружественных стран, говорится в сообщении регулятора. Средняя максимальная ставка по вкладам в российских банках упала до 8,14%

"Российским резидентам не требуется получать индивидуальное разрешение Банка России на оплату долей, вкладов и паев в имуществе нерезидентов, если средства вносятся в рублях или валюте дружественного государства", — сказано в сообщении.

При этом если оплата производится в валюте недружественного государства, сумма такой операции не должна превышать 15 миллионов рублей в эквиваленте.

Раньше такие операции были возможны без получения индивидуального разрешения Банка России при внесении средств в пользу резидентов только из дружественных стран в валюте дружественного государства или в рублях на сумму не более 10 миллионов рублей.