АФИНЫ, 25 июн — ПРАЙМ. Работу визового центра Греции и прием документов на визы в России решено не приостанавливать, сообщил РИА Новости представитель одной из греческих туристических компаний. Еще одна популярная у российских туристов страна перестает выдавать визы

По его словам, в субботу туроператоры получили письмо, в котором говорится, что "генеральное консульство Греции отозвало свое распоряжение о приостановке работы из-за технических проблем".

"С 27.06.2022 визовые центры Греции продолжают свою работу в обычном режиме (график работы можно уточнить на сайте)", — говорится в письме.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее сообщила, что "с 27 июня и на неопределенный срок по техническим причинам консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостанавливают свою работу".

В туркомпании сообщили, что планировалось обновление системы, это должно было занять несколько дней. В компании также отметили, что спрос на визы в Грецию остается на достаточно высоком уровне.