Власти одобрили соглашение с Сербией о повышении безопасности полетов
Правительство России одобрило соглашение с Сербией о повышении безопасности полетов
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило соглашение между Россией и Сербией о повышении безопасности полетов, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Одобрить представленный Минтрансом России согласованный с MИДом России и Mинпромторгом России и предварительно проработанный с Сербской Стороной проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и правительством Республики Сербии о повышенной безопасности полетов", — говорится в документе.
Добавляется, что Росавиации поручено провести с Сербской стороной переговоры и по достижении договоренности подписать от имени правительства России соглашение.