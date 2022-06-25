МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило соглашение между Россией и Сербией о повышении безопасности полетов, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В Lufthansa оценили сроки нормализации ситуации в авиасообщении

"Одобрить представленный Минтрансом России согласованный с MИДом России и Mинпромторгом России и предварительно проработанный с Сербской Стороной проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и правительством Республики Сербии о повышенной безопасности полетов", — говорится в документе.

Добавляется, что Росавиации поручено провести с Сербской стороной переговоры и по достижении договоренности подписать от имени правительства России соглашение.