МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. В рамках "регуляторной гильотины" убираются требования к малому и среднему бизнесу (МСБ), но при этом огромное их количество остается, что создает препятствия для деятельности предпринимателей, заявил РИА Новости председатель Омского регионального отделения "Опоры России", владелец сети центров дополнительного образования "Логос" Александр Дерябин. Эксперт оценила эффект от "регуляторной гильотины" для бизнеса

"Возможно ли малому бизнесу исполнить все еще существующие требования, предъявляемые к нему? Любой предприниматель ответит "нет". И будет абсолютно прав", — сказал он.

На днях, по его словам, несмотря на серьезный стаж предпринимательской деятельности, он столкнулся с очередным "сюрпризом". "Мы получили запрос из прокуратуры, узнав о необходимости сообщать о приеме на работу бывших государственных служащих, а также иностранцев. Зачем это, непонятно? Да, год назад мы приняли на должность менеджера бывшую госслужащую, но на следующий же день подали отчет об ее приеме на работу в электронной форме", — заметил Дерябин.

"Пока я во всем разобрался, потратил уйму времени и нервов. Ведь в противном случае грозил штраф до 100 тысяч рублей, а за несообщение о приеме на работу иностранца, к слову, он доходит до 400 тысяч рублей, что для микробизнеса очень существенные суммы", — добавил он.

Чтобы создать условия для роста малых предприятий, особенно в новых экономических условиях, считает Дерябин, важно принципиально пересмотреть подход к контролю за МСБ.

"Если данные могут быть получены без участия предпринимателя, это должно быть сделано. Вообще для выполнения еще остающихся требований нужна удобная цифровая платформа, где будет не только исчерпывающий перечень этих требований к предприятиям, но и простой, понятный порядок их выполнения", — подчеркнул представитель "Опоры России".

Он также сказал, что снижение штрафов для бизнеса, замена их на предупреждения — это правильные шаги. "Но важно двигаться дальше, необходимо значительно — не на 20-30%, а на 80-90% снизить количество требований, предъявляемых к микро- и малому бизнесу, у которого нет, кстати, ни своих юристов, ни кадровиков. Тогда и нарушений с его стороны будет меньше", — заключил Дерябин.