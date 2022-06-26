МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Москва и Казань стали самыми бюджетными направлениями по России для отдыха этим летом со средним чеком на поездку в 28 тысяч и 38 тысяч рублей на человека соответственно, рассказали РИА Новости в сервисе по поиску и бронированию туров Travelata. Туроператоры сообщили о дефиците номеров в отелях на популярных курортах

"Самым выгодным туристическим направлением для россиян этим летом оказалась Москва. В среднем турист потратит на поездку в столицу около 28 тысяч рублей. Вторую позицию занимает казанское направление. Путешествие туда летом обойдется немного дороже – 38 тысяч рублей. В Санкт-Петербург ездят чаще всего, но при этом и цена уже выше – более 41 тысячи рублей", — сообщили в сервисе.

Среди лидеров, по данным Travelata, также оказалась и Калининградская область, она на четвертом месте. Средняя цена поездки в этот регион составляет почти 44 тысячи рублей. Замыкают пятерку бюджетных направлений Кавказские Минеральные Воды со средней ценой тура более 53 тысяч рублей.

В то же время эксперты отмечают, что пляжные направления продолжают оставаться самыми востребованными. "Несмотря на то, что полеты стали дольше и дороже, туристы продолжают стремиться к теплому морю. 27% отдыхающих, купивших туры на лето 2022 года, поедут в Адлер, средняя стоимость поездки — около 65 тысяч рублей", — рассказали аналитики.

Говоря о стоимости отдыха в России, в Travelata отметили, что в этом году он дешевле в 2,5 раза, чем за рубежом. "Средний чек для российских курортов составляет 62,9 тысячи рублей. Заграничная поездка в среднем обходится в 156,8 тысячи рублей", — пояснили аналитики.