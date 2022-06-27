МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Wildberries сообщила о запуске внутреннего финтех-сервиса, который позволит увеличить частоту выплат сотрудникам, при этом в планах у маркетплейса перейти на ежедневную оплату. Oysho стал доступен для заказа на Wildberries

"Онлайн-площадка запускает новый платежный сервис для менеджеров ПВЗ, который позволит значительно увеличить им периодичность выплат. В ближайшее время компания перейдет на еженедельные выплаты менеджерам ПВЗ, а в среднесрочной перспективе — и на ежедневные, в том числе и специалистам логистических комплексов — сборщикам заказов, приемщикам товаров и т.д", — отмечается в пресс-службе компании.

Cервис также позволит специалистам пунктов выдачи и логистических центров просматривать информацию о поступлениях и перечислениях, управлять банковскими счетами для перевода заработанных средств и тратами в интернет-магазине, заявили в Wildberries.